الدمام 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية، أول فرصة استثمارية بالقطاع البلدي، عبر منصة "استثمر في السعودية"، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، وذلك في مجال النقل البحري بالمنطقة الشرقية، بالشراكة بين عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، والهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.وعدّ معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، هذه الفرصة امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي، بهدف الارتقاء بمنظومة النقل البحري والأنشطة الترفيهية والبحرية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز خيارات الحركة والنقل والترفيه والسياحة بالمنطقة، بنموذج استثماري يدعم مفهوم الاستدامة المالية، وكفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وأوضح أن الأمانة طرحت هذه الفرصة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، بنموذج العرض الفني وتحليلها وتقييمها وفتح المظاريف المالية للمستثمرين الذين اجتازوا التقييم الفني من قبل لجان متخصصة.// انتهى //11:55ت م0048