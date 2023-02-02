الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, اجتماعها التاسع والعشرين، عبر الاتصال المرئي، بحضور وكلاء ونواب الوزارات والهيئات المعنية بموضوعات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خالد بن علي بن سالم السنيدي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد والاتصالات, والاطلاع على مقترح خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، ومبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.وناقشت اللجنة النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، والإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس, كما اطلعت على آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول المجلس، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت، ومؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة أسواق الاتصالات بدول المجلس، والتنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتداخلات شبكات الهاتف النقال والخدمات الراديوية في دول المجلس.// انتهى //12:20ت م0049