حائل 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس، حفل سباقه الرابع عشر للموسم الحالي، وذلك بميدان الفروسية .وتكون السباق من خمسة أشواط حيث جاء في المركز الأول لأول الأشواط الجواد "رعد البراق" للمالك والمدرب فهد علي العديلي، فيما حققت الفرس "بعايد "للمالك اسطبل الشوير والخيال البراء المحيميدي المركز الأول في الشوط الثاني، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث "مسهم" للمالك اسطبل العقلاء والخيال عبدالعزيز الصائغ، في حين كسب الجواد "جانيين" للمالك ماجد أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز المركز الأول في الشوط الرابع، فيما حقق الجواد "ذو فعايل" للمالك ماجد أحمد المرشدي والخيال محمد المزيد المركز الأول في الشوط الخامس.وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان فروسية بحائل بندر بن حسن التبيناوي الجوائز والكؤوس للفائزين .// انتهى //12:45ت م0051