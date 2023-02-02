الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة، وقيادات الدفاع المدني والمشاركين من منسوبي الدفاع المدني الذين كرمهم سمو أمير المنطقة بعد عثورهم على المفقودين جراء غرقهم بعد الظروف الجوية التي شهدتها مدينة الرياض.// انتهى //12:48ت م0052