جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحققت الطالبتان رھف عالم، ورغد الجندي، من كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، المركز الثاني في ھاكاثون الابتكار الصحي بمشروع "كاشف أمراض الدم"، في مسار المعرض الابتكاري بالهاكاثون الصحي في نسخته الثالثة، الذي أقيم بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة 31-27 يناير 2023م.واشتمل الھاكاثون في نسخته الحالية على مسارين، الأول ھاكاثون الابتكار الصحي، والمسار الثاني المعرض الابتكاري، حيث شاركت أكثر من 34 جامعة وكلية متخصصة من جميع أنحاء المملكة، وبلغ عدد الفرق المشاركة 390 مشروعاً ابتكارياً في الھاكاثون، و71 مشروعاً ابتكارياً في المعرض الابتكاري، في حين بلغ عدد الطلبة المشاركين من جامعة الملك عبدالعزيز 5 فرق مكونة من 19 طالباً وطالبة من كليات مختلفة.// انتهى //12:48ت م0053