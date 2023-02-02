القدس المحتلة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين اليوم، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واندلعت على إثر ذلك مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة صحفي والعشرات بحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين، الذين تصدوا لعملية هدم المنزلين.في موضوع متصل، اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل الانتشار في أحياء البلدة القديمة، وتنفذ بين الحين والآخر مداهمات لمنازل الفلسطينيين، في بلدات العيسوية وصور باهر والشيخ جراح، من جانبه وثق نادي الأسير الفلسطيني اليوم اعتقال قوات الاحتلال 27 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة للمدن والبلدات الفلسطينية .// انتهى //12:50ت م0055