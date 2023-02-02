الكويت 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7330 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.وتم تداول 17ر112 مليون سهم عبر 7098 صفقة نقدية بقيمة 5ر33 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر6 نقاط ليبلغ مستوى 73ر5620 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة من خلال تداول 11ر59 مليون سهم عبر 2719 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر29 نقطة ليبلغ مستوى 04ر8160 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 53 مليون سهم عبر 4279 صفقة بقيمة 26 مليون دينار .في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 09ر1 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5708 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 2ر44 مليون سهم عبر 1607 صفقات نقدية بقيمة 7ر5 ملايين دينار .// انتهى //13:15ت م0056