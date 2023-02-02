الجزائر 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، اليوم، مع نظيره السنغالي أمادو با، بالعاصمة السنغالية دكار، وذلك على هامش القمة الثانية حول تمويل المنشآت في أفريقيا التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل آليات التعاون الثنائي والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة في المجالات كافة.//انتهى//13:16ت م0057