سكاكا 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحصل برنامج الهندسة الميكانيكية بجامعة الجوف على الاعتماد البرامجي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، أن الجامعة ماضية في تنفيذ خطتها بحصول جميع برامجها على الاعتماد، بهدف رفع مستوى جودة العملية التعليمية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع التعليم في المملكة، وبمتابعة ودعم سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.وبين وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور عبدالله السويكت، أن هذا الاعتماد يعكس مستوى النضج الأكاديمي الذي حققه البرنامج، كما يعزز من جودة المخرجات التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة وقعت عقود جميع برامجها للحصول على الاعتماد الوطني.وأكد عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور فياض العنزي، أن استكمال الإجراءات التقويمية للبرامج، جاء وفق المراحل الزمنية المحددة من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أن ما يقارب 50% من برامج الجامعة حصلت على الاعتماد.// انتهى //13:23ت م0060