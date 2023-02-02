الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسوقعت وزارتا الصحة , والحج والعمرة , اليوم , مذكرة تعاون مشترك تهدف لتعزيز مفهوم الإبداع والابتكار، من خلال إقامة فعّاليات ذات صلة بالمجال والاستفادة من خبرات الطرفين في تنفيذ المجالات التعاونية، إضافة إلى وضع، وتنفيذ خطة البرامج، والمبادرات الإبداعية، والمشاريع، والدورات التدريبية، وورش العمل ذات الصلة بالإبداع والابتكار الصحي في الحج والعمرة.كما تشمل مذكرة التعاون بين الطرفين إجراء الاختبارات والمسوح الميدانية للابتكارات الصحية في موسم الحج والعمرة، إلى جانب دراسة الأفكار والمشاريع والمبادرات الصحية المقترحة، ووضع معايير تقييم وتحكيم مشتركة لتلك المبادرات في مواسم الحج والعمرة، وتبادل الموارد المتاحة بين الطرفين.// انتهى //14:21ت م0072