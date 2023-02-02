الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 عوامل رئيسة تتسبب بشكلٍ مباشر في تدهور %70 من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي بالمملكة.وتمثلت تلك العوامل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب ، بالإضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تسهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت هاشتاق #حماية_الغطاء_النباتي.وراهنت الوزارة على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.يشار إلى أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.// انتهى //14:35ت م0073