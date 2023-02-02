الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الدفاع اليوم، منصة "إدامة" المعنية بتأمين متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد من المصانع الوطنية.وتهدف منصة "إدامة" التي دشنها معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، إلى تحقيق عدد من أهداف وزارة الدفاع الإستراتيجية والمتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري ورفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية.كما تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في إجراءات طلبات توطين طلبات الوزارة من قطع الغيار والمواد والإصلاح، ودعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية.وتمكِّن المنصة، أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب وحتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات.وقال معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري: "إن منصة "إدامة" أحد برامج الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030", مفيداً أن أهمية منصة "إدامة" تكمن في التقاء الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المنتجين بقطاع الصناعات المحلية، حيث تُعرض متطلبات أفرع القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد على المصانع الوطنية.حضر حفل التدشين، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ورئيس هيئة الإمدادات والتموين بالقوات المسلحة اللواء الركن سعد آل منصر، ورؤساء هيئات الإمدادات والتموين بأفرع القوات المسلحة، ومدراء العموم في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح السهلي.// انتهى //14:35ت م0074