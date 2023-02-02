الدرب 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسدشن محافظ الدرب فيصل ابن وريك , مساء أمس ، فعالية مبادرة المشي تحت شعار " امش 30"، التي تنظمها صحة جازان ممثلة بإدارة شوؤن المراكز الصحية بالقطاع الشمالي و بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة ، وذلك بممشى حديقة المملكة.وهدفت المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 مشاركًا ومشاركة من جميع فئات المجتمع إلى تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي وتعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30دقيقة يومياً ورفع معدل الممارسين للمشي للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.كما تضمنت المبادرة وجود ركن للتوعية بالأمراض المزمنة وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط، والأوزان، وإرشادهم بمعدل الأوزان المناسبة لتشجيعهم وحثهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.// انتهى//14:36ت م0076