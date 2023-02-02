الرباط 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسألتقى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالرباط اليوم، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يزور المملكة المغربية لرئاسة وفد بلاده في أعمال الدورة "12" للاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى.واستعرض الجانبان سبل الرقي بمستوى علاقات البلدين لتشمل مجالات جديدة، ودراسة أساليب تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى استعراضهما للقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:37ت م0078