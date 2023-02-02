جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، يوم الأحد المقبل، معرض المشاريع الصغيرة "صنع بيدي" في نسخته السادسة عشرة، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز، ويستمر 5 أيام، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.ويعد المعرض أحد أهم الفعاليات السنوية المَعنية بتمكين رواد المشاريع الصغيرة وتدريبهم وتسويق مشاريعهم، ويضم المعرض أكثر من 164 مشروعًا في أقسام متنوعة بإجمالي 230 طالبًا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية، لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مهند بن غازي عابد، أنّ المعرض يهدف إلى تقديم المشاريع الصغيرة وعرضها للمجتمع، وتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، وتعزيز ثقة المجتمع بأبنائه من خلال إتاحة الفرصة لهم بالظهور كمُنتجين مبدعين قادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.ويمثل معرض "صنع بيدي" المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، حيث يسبقها عددٌ من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.// انتهى //14:46ت م0081