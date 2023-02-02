سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية-الفرنسية
الخميس 1444/7/11 هـ الموافق 2023/02/02 م واس
الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية-الفرنسية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، معالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.
وناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الخليجية-الفرنسية، وتطويرها في المجالات كافة، من خلال خطة العمل المشترك للفترة القادمة 2023–2028م، التي تجري مناقشتها بين الجانبين، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.
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14:55ت م
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