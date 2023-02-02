الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية-الفرنسية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، معالي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.وناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الخليجية-الفرنسية، وتطويرها في المجالات كافة، من خلال خطة العمل المشترك للفترة القادمة 2023–2028م، التي تجري مناقشتها بين الجانبين، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //14:55ت م0085