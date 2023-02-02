الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسكرّم معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان في مقر الوزارة اليوم, الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز دولية للعام 1443- 1444هـ / 2022م والمعلمين والمعلمات والمشرفين الذين كان لهم الأثر في تميزهم؛ من مختلف الإدارات التعليمية؛ إبرازاً لمنجزهم، وتقديراً لجهودهم، وتشريفهم الوطن في المحافل والمنافسات الدولية، بما يُسهم في تحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجازات، وبذل مزيد من العطاء، والتقدّم والنجاح في المسيرة التعليمية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وعدد من قيادات الوزارة.وتضمّن الحفل تكريم 45 معلماً ومعلمة، في الإدارات التعليمية بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وعسير، والقصيم، ومحافظات جدة، وينبع، والأحساء، وصبيا، إلى جانب تكريم 73 طالباً وطالبة ممن أحرزوا جوائز في المحافل والمنافسات الدولية في الأولمبياد العالمي للروبوت "wro"، ومعرض "ISEF" الدولي للعلوم، والأولمبياد الدولي للفيزياء "IPhO"، والأولمبياد الدولي للرياضيات "IMO"، والأولمبياد الدولي للكيمياء "ICHO"، والأولمبياد الدولي للمعلوماتية "IOI"، وأولمبياد مندليف للكيمياء "IMChO" وأولمبياد العلوم الدولي "IJSO"، وبرنامج جلوب البيئي العالمي، والمعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية "ITEX"، وأولمبياد البلقان للرياضيات "BMO"، وأولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين "JBMO"، وأولمبياد البنات الأوروبي للمعلوماتية "EGOI"، وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات "APMO"، وأولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية "IPMO" والأولمبياد الخليجي للرياضيات "GMO"، والأولمبياد الخليجي للفيزياء "GPhO"، والهاكثون الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، إضافةُ لمسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة التحدث باللغة العربية والإلقاء والخطابة، وجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.وشهد الحفل معرضاً مصاحباً لأبرز منجزات الطلبة التي شاركوا بها في المنافسات العالمية، وعرضاً مرئياً يستعرض إنجازات الطلاب والطالبات الفائزين، إلى جانب كلمة باسم الطلاب والطالبات؛ عبروا خلالها عن امتنانهم للقيادة الرشيدة نظير الرعاية والدعم الذي يحظى به الطلبة، ولوزارة التعليم بوصفها الحاضنة الأولى للمتفوقين والمتميزين، ولأولياء الأمور، والشركاء من الجامعات والمؤسسات الوطنية.// انتهى //14:57ت م0086