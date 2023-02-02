الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسوقعت مؤسسة الملك فيصل الخيرية اليوم, مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ لتعزيز التعاون في مجال التعليم الإلكتروني, بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن فرحان الأمين العام المساعد للمؤسسة, ومدير المركز الدكتور عبدالله الوليدي, وذلك في مقرّ المركز.وتهدف المذكّرة إلى تفعيل مبادرة مشتركة بين الطرفين، تمنح بموجبها منسوبي مؤسسة الملك فيصل والجهات التابعة لها -مدارس الملك فيصل وجامعة الفيصل وجامعة عفّت ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة وجائزة الملك فيصل- عشرة آلاف رخصة تدريبيّة خاصّة بطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، والموظفين على رأس العمل من خلال المسارات التعليمية والتدريبية الإلكترونية المرنة، التي يقدمها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX)، حيث ستمكن المسارات ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني من منسوبي المؤسسة والجهات التابعة لها للحصول على شهادات احترافية في مجالات متعددة منها: الجودة والتنفيذ المتميز، والموارد البشرية، وإدارة تقنية المعلومات، والإدارة والقيادة، والعلاقات العامة والإعلام الرقمي .كما تشمل المذكّرة التعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل البيانات، التي بدورها تخدم دراسات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، علاوةً على تمكين الممارسين المختصين بالتعليم والتدريب الإلكتروني في مؤسسة الملك فيصل الخيرية والجهات التابعة لها من خلال الشهادات المهنية الاحترافية، كما تهدف المذكرة إلى إضافة مواد تعليمية في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح لتعزيز المحتوى الموثوق وإثرائه.// انتهى //15:57ت م0105