جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم، منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الخامسة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في ملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.وتعد هذه البطولة أحد أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، حيث سيتنافس اللاعبون على مدى أربعة أيام على الظفر بلقب البطولة ومجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار، بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ، التي تدعم التنمية الرياضية للجولف داخل المملكة؛ وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال إستراتيجية الجولف الوطنية المستدامة.// انتهى //16:19ت م0107