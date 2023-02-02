القاهرة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، التي تزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية، وظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //16:23ت م0109