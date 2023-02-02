بغداد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //16:25ت م0110