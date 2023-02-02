جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأقامت جامعة جدة ممثلة بالإدارة العامة للاتصال المؤسسي، اليوم، الصالون الثقافي ضمن مبادرة " جدة الأجمل " إحدى المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات" بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.وتحدث رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، عن تطوير العشوائيات والاهتمام بجودة الحياة لسكان مدينة جدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب حلولاً أكثر سواء باللوجستيات أو القطاع الخاص، الذي يهدف أن تكون جدة مركز جاذب للسياح من خارج المملكة.وتضمنت فعاليات صالون جامعة جدة الثقافي، معرض " متجري " الذي تقيمه عمادة شؤون الطلاب بالشراكة مع غرفة جدة الذي يحتوى على مشاركات الطلاب والطالبات، في إطار خطة الجامعة التطويرية لتشجيع ودعم الطلاب وحثهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة من غرفة جدة لدعم رواد الأعمال.// انتهى //16:26ت م0111