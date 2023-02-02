الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسعقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية اجتماعه الخامس عشر برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة البرنامج المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله توصيات اجتماعه السابق، وتوصيات اللجان الفرعية، واستعرض مشروع التحويل الغذائي مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بجانب استعراض مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك وما تم فيها من خطوات عملية لدعم الصيادين السعوديين بجميع الوسائل التي تكفل بدخل اقتصادي وتسهم في تطوير قطاع الصيد بالمملكة، إضافة إلى خطة انعقاد المؤتمر الدولي للطحالب الذي سيعقد خلال الفترة 12 - 14 فبراير 2023 بمدينة الظهران، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, بحضور ومشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة, وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ضيوف المملكة، وسيقام على هامش المؤتمر معرض دولي تشارك فيه أكثر من 85 شركة عالمية ومحلية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في تطوير صناعة الطحالب والاستزراع المائي.واستعرض الاجتماع، مستجدات العمل على مشروع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي أعلن عنه سمو ولي العهد في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإنشاء مدينة البروتين الحيواني بالتعاون مع "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، بجانب التمثيل الدولي للبرنامج في المنظمات والهيئات العالمية، التي تتمثل بانتخاب المملكة رئيسًا للدورة 36 للجنة المصائد بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعضوية 126 دولة، ورئيسًا لشبكة الشرق الأوسط لأمراض الأحياء المائية، واختيار المملكة أحد الرعاة الرئيسيين للسنة الدولية للمصايد وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022.كما اطلع المجلس على تكريم البرنامج بجائزة ندلب السنوية كأفضل عمل اتصالي في مبادرة تطوير الفرص الاستثمارية وذلك لتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي للثروة السمكية، إضافة إلى زيارة شركة (CPF) التايلندية للمملكة لتطوير سبل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على التقرير السنوي للبرنامج.// انتهى //16:27ت م0112