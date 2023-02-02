بغداد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القصر الرئاسي بالعاصمة العراقية بغداد.ونقل سموه في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //16:28ت م0113