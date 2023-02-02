الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأوصى ملتقى "المسؤولية الاجتماعية 2023" الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية على مدار يومين في ختام أعماله اليوم بوضع استراتيجية وطنية لدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص أثناء الأزمات، وتبني حوافز للقطاع الخاص لتفعيل دوره في برامج المسؤولية الاجتماعية.كما أوصى بإعداد نموذج للشراكات لتجسير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتحديد أدوار الإعلام في تعزيز مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية وفق الاستراتيجية الوطنية، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة للشركات كنموذج للشركات الناشئة، ودعا الشركات والقطاع غير الربحي للانضمام لمنصة المسؤولية المجتمعية لتحسين الممارسة وقياس الأثر.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي أن الملتقى شهد تنوع في التخصصات والخبرات مما ساعد على خلق شراكات وبرامج مسؤولية اجتماعية قوية تساهم في نهضة الوطن تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الجمعية هدفت من خلال الملتقى إلى طرح الفكر الذي تتبناه الشركات والجهات في المسؤولية الاجتماعية وتبنيها.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية الاجتماعية عبدالله بن سليمان المهنا أن هذا الملتقى أول ملتقى متخصص لتسليط الضوء على تجارب القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في أعمال المسؤولية المجتمعية والتي تعد محور اهتمام القيادة الرشيدة وأحد مستهدفات رؤية 2030 .//انتهى//16:29ت م0114