القاهرة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه مصري, ليصل إلى 1.044 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.2 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.93%, ليبلغ مستوى 16255.73 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" مسجلًا 2840.16 نقطة بنسبة بلغت 1.67% ، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 1.76%, لينهي التعاملات عند مستوى 4259.93 نقطة// انتهى //16:30ت م0115