جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستولّت أمانة محافظة جدة، مهام الرقابة على الأنشطة البحرية، بالإضافة لحماية السواحل بيئيًا، على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.جاء ذلك خلال تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية اليوم، بحضور معالي نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، ومعالي أمين جدة صالح بن علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده.وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامجها الرقابي بتوظيف عددٍ من المراقبين البحريين لمراقبة الأنشطة البحرية، إلى جانب توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحة.// انتهى //16:33ت م0117