بغداد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي، وذلك في مقر البرلمان في العاصمة العراقية بغداد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية السعودية العراقية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس كتلة تحالف السيادة في البرلمان العراقي نائب رئيس البرلمان العربي الشيخ شعلان الكريم، ومن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //16:33ت م0118