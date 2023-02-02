بيروت 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، والجبل، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية الضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز.ووزع المركز 1.060 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد من المشروع 1.060 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في لبنان. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.// انتهى //17:29ت م0135