الخرطوم 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في محلية الفاو التابعة لولاية القضارف في جمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.541 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان.// انتهى //17:29ت م0136