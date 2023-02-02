القاهرة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسسجلت قناة السويس إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي كأعلى إيراد شهري في تاريخها، متخطياً بذلك الإيراد الذي سجلته القناة خلال شهر أغسطس من العام الماضي بفارق قدره 56.4 مليون دولار.وأفاد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيانٍ اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير الماضي شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1774 سفينة خلال يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بزيادة بلغت 21.5%.وأوضح أن إجمالي الحمولات الصافية للقناة بلغ 123.5 مليون طن، مقابل 106.2 ملايين طن خلال يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بزيادة قدرها 16.3%.// انتهى //17:30ت م0138