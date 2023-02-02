كابل 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى توزيع 600 سلة غذائية في مدينة بُل علم مركز ولاية لوجر، استفاد منها 3.600 فرد.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //17:32ت م0140