إسلام آباد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 400 سلة غذائية، استفاد منها 2.800 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.// انتهى //17:32ت م0141