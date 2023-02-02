جيزان 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستتواصل فعاليات مهرجان عسل جازان الثامن، الذي ينظِّمُه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي, حيث شهدت منافذ البيع وأركان العارضين إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار من داخل المنطقة وخارجها للحصول على منتجات عالية الجودة والاستفادة من العروض المميزة المقدمة تحت سقف خيمة العسل, إضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية مصاحبة، وندوات ودورات تدريبية للنحالين.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان النحال سليمان الغزواني، أن المهرجان يأتي تزامناً مع نهاية موسم السدر من كل عام، حيث يقدم النحالون أجود ما لديهم بأكثر من 10 أطنان وأكثر من 15 نوعاً من العسل البلدي المتميز، التي تشتهر بها منطقة جازان، إضافة إلى أركان الأسر المنتجة.وأكد أن كثافة الزوار والحركة الشرائية حتى اليوم مبشرة جداً بنجاح المهرجان، وأنه حقق أهدافه وقدم هذا العام نسخة مميزة لاقت استحسان وإشادة العارضين والمتسوقين والزوار.بدوره أشار النحال علي جبر الغزواني، الذي حرص على المشاركة في المهرجان منذ انطلاق النسخة الأولى، إلى أن ارتفاع عدد المشاركين في المهرجان هذا العام دليل أنه لاقى صدى واسعاً من قبل النحالين، وعد المهرجان هدية للنحالين وداعماً كبيراً لهم ولاستمراريتهم في هذه المهنة.كما شكر النحال سلمان الفيفي، القائمين على المهرجان ووزارة البيئة والزراعة والمياه على جهودهم لإظهاره بالمستوى الراقي.ومن محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، حضر النحال حامد العامري للمشاركة في المهرجان وعرض وتسويق إنتاجه من العسل، منوهاً بالمهرجان الذي نال صدى واسعاً على مستوى المملكة ليس فقط للنحالين ولكن أيضاً للمتسوقين الباحثين عن موثوقية المنتج والجودة العالية.// انتهى //17:45ت م0142