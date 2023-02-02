الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" الصادر عن شهر يناير لعام 2023م، والتي تم تسليط الضوء فيها على أبرز منجزات ومستجدات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الشهر المنصرم.ونشر العدد الجديد من المجلة مجموعة من الأخبار والتقارير، بالإضافة لعدد من المواد المتنوعة المتلعقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.وللمزيد يمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط التالي: https://www.docdroid.net/1YLazTG/almglynayr2023-pdf .// انتهى //17:50ت م0146