الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها السابع، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وصولاً للوحدة الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي التي نظمها المكتب خلال الفترة الماضية.وتناول الاجتماع المستجدات بشأن الدراسات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعة إعدادها، وأقرت اللجنة خطة وآليات والإطار الزمني لبناء نموذج اقتصادي خليجي التي سيعمل مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة على بدء تنفيذها خلال عام 2023م.// انتهى //17:52ت م0147