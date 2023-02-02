الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسحصلت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" على ثلاث شهادات للجودة العالمية " آيزو " بعد تطبيقها لمعايير الجودة واكمالها كل الاشتراطات الإدارية والفنية المطلوبة.وتسلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي المسعود، ثلاث شهادات في مجالات: "نظام إدارة الجودة، وأمن المعلومات، ونظام استمرارية الأعمال"، حيث أنجزت عددًا من المتطلبات اللازمة، وتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميًا.وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي من جانبه حرص الجمعية وفريق عملها ليبذل جهودًا مميّزة وكبيرة للارتقاء لتحقيق المنجزات العالمية، من خلال الجودة والتميّز المؤسسي في جميع البرامج والأنشطة.يذكر أن جمعية قلبي تعمل منذ تأسيسها عام 1440هـ على التوعية، وتوفير خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكافة الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.// انتهى //17:56ت م0148