القاهرة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، وفداً من مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة رئيسة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالمجلس ستيفانيا كراكسي، وذلك بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح اليوم، بأنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين المنطقة العربية وإيطاليا في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا.// انتهى //17:57ت م0149