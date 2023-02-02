عمّان 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم عددٍ من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها.وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من الإقدام على تهجير الفلسطينيين في منطقة خان الأحمر، حيث إن تهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما دانت "الخارجية الأردنية" الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء، اليوم، على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة، مشددة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال.// انتهى //18:27ت م0153