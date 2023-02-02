جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستصدر المكسيكي ابرهام أنسر، ترتيب منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الخامسة، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية ، والتي شهدت تنافساً كبير بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.وتمكن المكسيكي من انتزاع صدارة الترتيب من خلال تسجيلة 7 ضربات تحت المعدل ، وحل الكولومبي سيباستيان مونوز في ثاني الترتيب بتسجيل 6 ضربات تحت المعدل ، بينما تشارك المركز الثالث كل من الأمريكي كاميرون يونج والاسباني سيرجيو جارسيا والجنوب إفريقي لوي أوسثويزن بتسجيلهما 5 ضربات تحت المعدل ، كما شهدت المنافسات انسحاب الفائز بنسختي عام "2019-2021" الأمريكي داستن جونسون ، من البطولة قبل انطلاقها بسبب الإصابة.وتستكمل منافسات البطولة في يومها الثاني غدا ،حيث يتنافس اللاعبون على لقب البطولة ومجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار ، وذلك بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من ألمع نجوم ولاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.//انتهى//18:27ت م0154