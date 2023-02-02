رياضي / المكسيكي أنسر يتصدر منافسات أول أيام بطولة السعودية الدولية للجولف
الخميس 1444/7/11 هـ الموافق 2023/02/02 م واس
جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس
تصدر المكسيكي ابرهام أنسر، ترتيب منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الخامسة، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية ، والتي شهدت تنافساً كبير بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرضية وملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.
وتمكن المكسيكي من انتزاع صدارة الترتيب من خلال تسجيلة 7 ضربات تحت المعدل ، وحل الكولومبي سيباستيان مونوز في ثاني الترتيب بتسجيل 6 ضربات تحت المعدل ، بينما تشارك المركز الثالث كل من الأمريكي كاميرون يونج والاسباني سيرجيو جارسيا والجنوب إفريقي لوي أوسثويزن بتسجيلهما 5 ضربات تحت المعدل ، كما شهدت المنافسات انسحاب الفائز بنسختي عام "2019-2021" الأمريكي داستن جونسون ، من البطولة قبل انطلاقها بسبب الإصابة.
وتستكمل منافسات البطولة في يومها الثاني غدا ،حيث يتنافس اللاعبون على لقب البطولة ومجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار ، وذلك بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من ألمع نجوم ولاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.
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18:27ت م
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