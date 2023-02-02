تونس 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأوصى المشاركون في أعمال الاجتماع الأربعين للجنة الاتّحاد الجمركي العربي بضرورة اعتماد نسب تعريفية خاصة بالسلع الحساسة والسلع المستثناة بكل دولة مع ضبط جدول تعريفي في غضون شهر مارس 2023.واتفق المشاركون في الاجتماع، المنعقد في تونس، على العمل على الارتقاء ببيئة الأعمال والمؤشرات المتعلقة بالتنمية الصناعية والزراعية، والعمل على إنشاء لجنة لوضع سياسات اقتصادية مشتركة بعد إقامة الاتحاد الجمركي العربي.وشددوا على ضرورة استخلاص الرسوم الجمركية حيث تمت التوصية باستخلاصها وفق خيارين اثنين إما بدولة المقصد النهائي أو في نقطة الدخول الأولى مع إجراء عملية تحويل المبالغ المستخلصة بصفة دورية بين الدول الأعضاء لتحويل الرسوم الجمركية لدولة المقصد النهائي.واتفقوا كذلك على تأجيل مناقشة مبدأ المرونة والتدرج في إطار الاتحاد الجمركي العربي إلى اجتماع لاحق، لحين الانتهاء من جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وقوائم السلع الحساسة والمستثناة وعلى عقد الاجتماع 41 للجنة خلال شهر مايو 2023.// انتهى //18:29ت م0155