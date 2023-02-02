الخرطوم 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسرهن خبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر نجاح التحول الديمقراطي بالسودان بتعاون الجميع، والتخلي عن المصالح الشخصية والعمل جميعاً لمصلحة الشعب السوداني.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمكتب المفوض السامي لأوضاع حقوق الإنسان في السودان بالخرطوم : إنه عندما خرج السودانيون إلى الشوارع كانوا يأملون بمستقبل أفضل لبلدهم، اليوم يقف السودان في مرحلة حساسة والأمل في مرحلة انتقالية جديدة.ورحب نويصر بالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي.وأوضح أنه قدم توصيات خلال الاجتماعات التي جمعته بالسلطات منها ضرورة المساءلة لكل من تجاوز سلطته وذلك في إطار الحقوق، وضرورة الإصلاح الأمني، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية بحسب قانون 2021 وفق منظومة تركز على الضحايا وتركز على جميع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وكذلك تقييد استخدام قانون الطوارئ تماشياً مع المواثيق الدولية وحالة حقوق الإنسان بالسودان.// انتهى //18:49ت م0158