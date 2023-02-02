الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسأطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الفنون البصرية، مبادرة "الفن والاقتصاد"؛ بهدف توعية الشباب حول التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك عبر أعمال فنية نابضة بالحياة تجمع بين الإبداع والبيانات.وتقدم المبادرة أفضل البيانات والأرقام الاقتصادية التي تُزوّدها وزارة الاقتصاد والتخطيط، بصفتها محركًا رئيسًا لرحلة التحول الاقتصادي في المملكة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، التي تسعى لبث جوانب الثقافة السعودية كافة في أوصال الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يجعلهم ينعمون بحياة عامرة وصحية.كما تسلط المبادرة الضوء على الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة وجميع القطاعات التي تم إطلاقها في ظل رؤية المملكة2030 التي أسهمت في رحلة التنويع الاقتصادي.// انتهى //18:51ت م0159