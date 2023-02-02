ثقافي / هيئة الإذاعة والتلفزيون تكشف عن الدورة البرامجية الجديدة لرمضان 2023
الخميس 1444/7/11 هـ الموافق 2023/02/02 م واس
الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس
كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي، التي تتسم بطابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية .
ويأتي برنامج "ذات" في موسمه الثاني على شاشة السعودية بمقدمة برامج الدورة الرمضانية، ويقدم البرنامج سامي الجابر ، ويعود برنامج "مراحل" ظهوره للموسم الثاني عبر شاشة SBC ويقدمه الإعلامي علي العلياني.
وسيكون للمشاهد موعد مع المسابقات عبر برنامجي " أسمك فرش" ، و "الكاش في الطريق"، إضافة إلى ذلك ستقدم الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها باقة متنوعة من البرامج الإنسانية والدينية والحوارية والترفيهية .
كما ستقدم الهيئة خلال رمضان 2023 مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي ذو الطابع الاجتماعي "قرة عينك" الذي يشارك فنانات من السعودية ويبث على القناة السعودية ، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي " برودكات"، و " نتفلوركس" اللذين يعرضان على شاشة SBC , حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي .
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19:01ت م
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