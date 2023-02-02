حائل 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسوصل إجمالي المشاركات النسائية اللاتي شاركن في بطولة رالي حائل , 12 امرأة خلال الأربع نسخ الأخيرة ، حيث شكلت مشاركتهن أجواء تنافسية مختلفة عززت من عودة رالي حائل لروزنامة بطولة العالم لسباقات السيارات.وكان أول ظهور نسائي في تاريخ رالي حائل في النسخة 16 للمتسابقة الإيطالية كاميليا ليباروتي بفئة T3 الحاصلة على لقب بطولة العالم للسيدات التي شاركت في سبع نسخ من بطولة رالي داكار، إلا أن نفود حائل حالت دون تحقيقها لمركز متقدم ، ولم يمنعها ذلك من وصف أرض وجبال حائل بالساحرة التي ترفع مستوى الحماس لدى السائقين.وشهدت النسخة 17 من الرالي مشاركة 8 متسابقات يأتي أبرزهم السعودية دانية عقيل الحاصلة على كأس العالم للرياضات الصحراوية 2021 فئة T3، التي حققت المركز الرابع في الترتيب العام لرالي حائل الدولي 2021 ، فيما جاءت السعودية مشاعل العبيدان في المركز الثاني عشر بالترتيب العام وفي المركز الثاني في فئة T3 ، فيما جاءت إسراء الدخيل السعودية الثالثة في هذه النسخة التي سبق لها الفوز بالمركز الأول بفئة الدفع الأمامي ببطولة "السعودية تويوتا" عام 2020، حيث حققت المركز الخامس بالترتيب العام.وخليجياً كان لسارة خريبط تواجد في هذه النسخة والتي تعد أول امرأة كويتية تحترف اللعبة، حيث حققت المركز الأول على النساء المشاركات برالي حائل الدولي بفئة الدراجات النارية ، والمركز التاسع عن فئة الدراجات 450، أما الإماراتية عليا كولوتش فحققت أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الأخيرة ، فيما كانت الإسبانية لايا سانز العنصر النسائي الوحيد بفئة T1 وحققت المركز الثامن في الترتيب العام. أما الدنماركية آنت فيتشر التي حققت مركزاً متقدماً في الجولة العاشرة من رالي داكار 2019 جاءت في المركز الثالث بفئة T3 بالترتيب العام. كما شاركت في تلك النسخة الأسترالية مولي تايلور بفئة الـT4 بطلة سباق بطولة أستراليا عام 2016.وشهدت النسخة السابقة من رالي حائل الدولي الـ 18 تواجد ستة عناصر نسائية كان أبرزها الوجوه الجديدة على مسارات حائل مثل السعودية مها الحملي والإسبانية مارغوت لوبيرا، كما شهدت هذه النسخة تحقيق ثلاث سائقات مراكز متقدمة في قائمة العشرة الأوائل حيث حققت عليا كولوتش المركز السابع بالترتيب العام، فيما جاءت دانية عقيل سابعاً، ومشاعل العبيدان في المركز العاشر. ولم تكرر سارة خريبط إنجازها في النسخة 17 من الرالي.وتنتظر الجماهير بشغف، تنافساً جديداً خاصاً من نوعه بين أربعة من العناصر النسائية متواجدات في النسخة الجديدة من الرالي 2023، وتدخل سباق رالي حائل للمرة الثالثة على التوالي دانية عقيل، وسارة خريبط التي تملك نفس عدد المشاركات في رالي حائل، فيما تشارك للمرة الثانية على التوالي مها الحملي وتحل الهندية سارة كاشياب كضيفة جديدة على الرالي في أول مشاركة دولية لها.// انتهى //19:04ت م0163