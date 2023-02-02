الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستغلب فريق أبها على ضيفه الخليج 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك في منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.سجل الهدف الأول لصالح فريق أبها اللاعب سعد ناطق عند الدقيقة 71، وعند الدقيقة 81 أضاف اللاعب سعد بقير الهدف الثاني لمصلحة فريقه.وبهذا الفوز رفع أبها رصيده لـ 22 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الـ 14.// انتهى //19:35ت م0167