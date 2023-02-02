الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستدخل منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، جولاتها الثلاث الأخيرة للمنافسة على خطف بطاقتي التأهل للدوري الممتاز الموسم القادم 2023-2024م، وذلك بإقامة ست مواجهات ضمن الجولة العشرين من عمر الدوري.وتسعى الفرق المتأخرة في الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر وتفادي المراكز الأربعة الأخيرة التي سيهبط أصحابها لبطولة المناطق لأندية الدرجة الثانية.وستنطلق أولى المواجهات عند الساعة 4:00 مساءً عندما يلتقي السلام مع نظيره هجر على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وبعدها تلعب أربع مواجهات عند الساعة 6:00 مساءً، إذ يستضيف الخويلدية منافسة الروضة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف في أبرز مواجهات الجولة، ويتواجه الفيحاء مع الجزيرة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويلعب النجوم مع الفتح على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويلتقي الجيل مع الثقبة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وستجري بعدها على نفس الصالة مواجهة العدالة مع الهداية عند تمام الساعة 8:00 مساءً.وينفرد فريق الروضة بصدارة سلم الترتيب برصيد 30 نقطة، ثم يأتي فريقا الخويلدية وهجر بالمركزين الثاني والثالث برصيد 28 نقطة، وبعدهم فرق العدالة والهداية في المركزين الرابع والخامس توالياً برصيد 27 نقطة لكلً منهم، ثم الفتح سادساً برصيد 26 نقطة، والسلام سابعاً برصيد 20 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 14 نقطة، وبعده الفيحاء تاسعاً برصيد 12 نقطة، ثم الجيل عاشراً برصيد 10 نقاط، وبعده الجزيرة في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //20:26ت م0173