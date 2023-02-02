الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واستغلب فريق الشباب على ضيفه ضمك 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.سجل أولاً للشباب اللاعب سانتي مينا عند الدقيقة 9، وعند الدقيقة 10 أضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثاني لمصلحة الشباب، فيما سجل لضمك اللاعب عبدالعزيز مكين عند الدقيقة 1+90.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة مؤقتاً، في انتظار نتيجة لقاء فريقي الفتح والنصر غداً، فيما توقَّف رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الـ 8.// انتهى //20:34ت م0175