الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واستمكَّن التعاون من الفوز على مضيفه الباطن بهدف دون مقابل في المباراة التي لعبت اليوم في حفر الباطن لحساب الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وسجَّل هدف التعاون مدافعه حسن كادش في الدقيقة 2+90، لينمح فريقه بهذا الهدف 3 نقاط ثمينة، أضيفت إلى رصيده الذي أصبح 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.//انتهى//20:40ت م0176