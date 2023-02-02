رياضي / بعشرة لاعبين.. التعاون يخطف 3 نقاط من الباطن
الخميس 1444/7/11 هـ الموافق 2023/02/02 م واس
الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واس
تمكَّن التعاون من الفوز على مضيفه الباطن بهدف دون مقابل في المباراة التي لعبت اليوم في حفر الباطن لحساب الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.
وسجَّل هدف التعاون مدافعه حسن كادش في الدقيقة 2+90، لينمح فريقه بهذا الهدف 3 نقاط ثمينة، أضيفت إلى رصيده الذي أصبح 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ 16 والأخير.
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20:40ت م
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