القدس المحتلة 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023 م واسصادق جيش الاحتلال على مخططين استيطانيين لإقامة 1200 وحدة استيطانية، في أراضي مدينتي القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم، أن هذه المخططات تهدف لتوسيع مستوطنتين مقامتين على أراضي أحياء "صور باهر" و"الثوري" و"جبل المكبر" في القدس.وأوضحت أنه سيتم إقامة 130 وحدة منها؛ كأبراج مرتفعة على أراضي مدينة بيت لحم؛ بهدف فصل القدس عن بيت لحم، وقطع التواصل الجغرافي بينهما.وأكدت أن عمليات الاستيطان في القدس تسير بوتيرة متسارعة؛ لتكريس واقع تهويدي استيطاني جديد.//انتهى//20:41ت م0177